توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024

مهنياً: بداية اسبوع رائعة مساعدة تحت تاثيرات القمر من الميزان الذي يشكل مثلث فلكي مع المشتري في برجك ومن ثم من العقرب ما يجعلك من الابراج الاكثر حظا الاكثر قدرة على التقدم من الابراج القادرة ان تحقق اهدافها قوتك ومجهود ما رح يروحوا ضيعان حظوظ تفتح امامك مجالات كثيرة وتفتح امامك ابواب المنافسة والمغامرة

عاطفياً: يحتفظ لك كوكب الزهرة من برج الميزان الصديق بتطورات مفرحة تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة فتكون في قمة السعادة وقد يفاجئك الشريك بلفتة خاصة فبادله الحب والمودة للعازب للعازب قد تقع في الغرام لذلك راهن على هذه الفترة للقيام بمبادرات عاطفية أسبوع جيّد يحمل انفراجات عديدة، تعارف وتقارب وحتى الزواج