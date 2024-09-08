6 طرق فعالة لتعزيز مستويات الطاقة بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف صحيفة "إكسبريس" عن 6 طرق بسيطة لتعزيز مستويات الطاقة بشكل طبيعي دون الاعتماد على تناول الكافيين.

1. السعرات الحرارية اليومية

من الأفضل اختيار الأطعمة مثل العصيدة أو البيض في الصباح قبل الاستمتاع بغداء مليء بالألياف والدهون الجيدة والبروتين، مثل الدجاج أو الحساء.

2. شرب الماء

عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب الشعور بالتعب وقلة الطاقة والجفاف.

3. القرارات

عندما نواجه مشاكل في اتخاذ القرار، فقد يثقل ذلك كاهلنا، ما يعني أننا قد نعاني أيضا من إجهاد القرار ونشعر بالتعب بشكل متزايد.

ولمعالجة هذا، يمكنك إنشاء روتين يحد من عدد القرارات اليومية التي يتعين عليك اتخاذها.

4. المشي

المشي يوميا يساعد على الشعور بمزيد من اليقظة والنوم بشكل أفضل.

5. تخلص من الفوضى

من المهم التنظيف على مراحل بدلا من القيام بذلك مرة واحدة لأن هذا سيجعل المهمة تبدو أكثر قابلية للإنجاز.

6. توقف عن استعمال الهاتف

الهواتف يمكن أن تؤثر على إنتاج الجسم للميلاتونين والنوم.

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