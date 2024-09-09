لماذا تشعر بصعقة كهربائية عند ملامسة الآخرين؟.. لن تتوقع السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

عندما تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة شخص آخر، فإن ذلك يعود إلى تراكم الشحنات الساكنة في أجسامنا، هذه الشحنات تتراكم بسبب الاحتكاك المستمر بين أجسامنا والملابس والأثاث والمواد الأخرى، وفقًا لما ورد عبر موقع Mayo Clinic.

كيف تحدث هذه العملية؟

عند الاحتكاك، تنتقل الإلكترونات من مادة إلى أخرى، مما يؤدي إلى تراكم شحنة سالبة على أحد الجسمين وشحنة موجبة على الجسم الآخر.

التفريغ الكهربائي

عندما يقترب جسم مشحون من جسم آخر أو يلمسه، تحدث عملية تفريغ كهربائي سريعة، ينتج عنها الشعور بصدمة خفيفة.

العوامل التي تزيد من حدوث هذه الظاهرة

المواد المختلفة لها قدرة مختلفة على جذب الإلكترونات، والملابس المصنوعة من الألياف الاصطناعية تميل إلى توليد شحنات ساكنة أكثر من الملابس القطنية.

الرطوبة

الهواء الجاف يزيد من احتمالية تراكم الشحنات الساكنة، بينما الهواء الرطب يساعد على تفريغها.

الحركة

الحركة المستمرة تزيد من الاحتكاك وبالتالي تزيد من فرص تراكم الشحنات.

طرق لتجنب الصدمات الكهربائية

- ارتداء الملابس القطنية

الملابس القطنية تمتص الرطوبة وتقلل من تراكم الشحنات.

- استخدام المرطبات

استخدام مرطب الهواء يساعد على زيادة الرطوبة في الجو وتقليل الشحنات الساكنة.

- تفريغ الشحنات

قبل ملامسة الأجهزة الإلكترونية الحساسة، قم بتفريغ الشحنات الزائدة في جسمك عن طريق لمس جسم معدني كبير مثل مشعاع التدفئة.

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