تحميك من التهاب المفاصل.. 3 أنواع من البهارات احرص على تناولها يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت خبيرة التغذية الحيوية نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة عن 3 أنواع من البهارات درع طبيعي للمفاصل.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن البهارات مفيدة جدا لصحة الجسم، وخصوصًا المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تخفف من أعراض التهاب المفاصل.

وأشارت إلى أن تلك البهارات تتمثل فيما يلي:

الزنجبيل.

الكركم .

القرفة.

وأكدت على أن تضمين تلك البهارات في يومك، مفيد للعظام، ويحمي من الالتهابات، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

ولفتت إلى أن الزنجبيل يحتوي على مركبات طبيعية تعمل على تثبيط الإنزيمات المسؤلة عن الالتهاب، مما يقلل من التورم والألم، وكذلك القرفة تساعد على تقليل التهاب المفاصل، وتحسين الحركة، والكركم أيضًا.

وأضافت عدة فوائد أخرى لتلك البهارات تتمثل فيما يلي:

تحسين الهضم.

تحسين السكري.

تحسين الكوليسترول.

تقوية جهاز المناعة.

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