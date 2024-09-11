تقي من أمراض القلب.. أطعمة تخفض السكر والكوليسترول معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الشائعة، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، لذا يلجأ البعض إلى نظام غذائي، يساعد في خفض هذين المؤشرين معًا.

وبحسب ما ذكرته مواقع "Health Harvard"، "Healthline"، و"EatingWell"، إليك الأطعمة التي تساهم في خفض السكر والكوليسترول في الوقت نفسه:

1. الأطعمة الغنية بالألياف

تساهم الألياف في إبطاء امتصاص السكر في الدم، كما تخفض مستويات الكوليسترول العالية، كما أنها تعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة التي قد ترفع السكر والكوليسترول في الدم، ومن الأطعمة الغنية بالألياف: العدس، الفاصوليا، التفاح، البرتقال، والبروكلي.

2. الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في تحسين استجابة الخلايا للأنسولين، الهرمون المسؤول عن نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا، مما يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم، كما تساهم مضادات الأكسدة في محاربة الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: المكسرات، البذور، السبانخ، الكرنب، البروكلي، العنب، التفاح، والبرتقال.

3. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

تحسن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، بجانب المغنيسيوم، حساسية الأنسولين مما يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، كما تدعم وظائف الكلى التي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم السكر في الدم وتقلل من عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الكوليسترول الضار وضغط الدم، ومن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: السبانخ، البروكلي، والموز.

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