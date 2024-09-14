دراسة تكشف عن دور القهوة في إبطاء الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - من منا لا يستمتع بفنجان قهوة ساخن في الصباح؟ هذا المشروب الذي لا يُغنى عنه في حياتنا اليومية، قد يكون له فوائد صحية أكثر مما نتخيل.

فبالإضافة إلى تنشيط الدماغ وتحسين المزاج، تشير دراسات حديثة إلى أن للقهوة دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة.

كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة المحمّصة قد يبطئ علامات شيخوخة الوجه، وإن السر يكمن في مضادات الأكسدة التي تحتويها.

وتحتوي القهوة المحمصة على مستويات عالية من البوليفينول، الذي يعمل تحسين مرونة الجلد وترطيبه، وتأخير التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

ووفق "فري ويل هيلث"، وجد البحث أن التحميص الأخف أكثر فائدة من التحميص الداكن لصحة الجلد، لأنه يحتفظ بمزيد من البوليفينول.

وقارن البحث بين 4 مشروبات يتناولها الأروبيون منها الشاي والمشروبات المحلاة بالسكر، وشملت العينة 16 ألف شخص.

وظهر أن القهوة هي المشروب الوحيد الذي ارتبط بشكل كبير بإبطاء شيخوخة بشرة الوجه.

وأوضح الدكتور تايلر لونغ من مركز الجلد والليزر في نيوجيرسي: "الإسبريسو أكثر تركيزاً، وهو محمص أخف، ما قد يكون أكثر فائدة لمحتوى البوليفينول".

كما يحتوي الشاي أيضاً على مركبات البوليفينول، لكن لم تجد هذه الدراسة ارتباطاً قوياً بين استهلاكه وتأخير شيخوخة الوجه.

وأكد الباحثون أن الاعتدال في تناول القهوة هو مفتاح لجني فوائدها، وأن معدل فنجانين إلى 3 في اليوم هو الأفضل.