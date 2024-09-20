الامارات | مركز دبي المالي العالمي يدعو الفنانين للمشاركة في «ليالي الفن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مركز دبي المالي العالمي، الفنانين للمشاركة في فعاليته المرتقبة، أمسيات «ليالي الفن»، التي ستقام من السابع إلى 15 نوفمبر، حيث تمتد الفعالية للمرة الأولى لأكثر من أسبوع، ما يوفر للفنانين فرصة أكبر للتألق والاستفادة من هذه المنصة الفنية الداعمة للفنانين المحترفين والناشئين.

ويعد المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا أيقونة حاضنة للإبداع، حيث يستضيف هذا الحدث مرتين كل عام نخبة من المبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. ودعا المركز الفنانين إلى المشاركة في تشكيل مشهد فني إبداعي يزخر بأعمالهم الفنية، في النسخة الـ18 من «ليالي الفن»، التي تتزامن مع احتفال المركز بالذكرى الـ20 لتأسيسه.

وستعرض أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، التي تشمل الفنون البصرية والرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتصميم واللوحات الجدارية وورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية والموسيقى. وستجذب هذه التجربة الغامرة عامة الناس وعشّاق الفن بشكل خاص، ما يوفر فرصة فريدة للتواصل مع المواهب الناشئة والمعروفة طوال فترة الفعالية.

وللمشاركة في أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، دعا المركز الفنانين لإرسال ملفهم التعريفي، مستعرضاً أبرز أعمالهم إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، متضمناً صوراً عالية الجودة مع نبذة مختصرة وتفاصيل لكل عمل فني. وستتم مراجعتها جميعها من قبل مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار أفضل المشاركات الفنية لعرضها.

وتشمل الفئات، على سبيل المثال لا الحصر، الفنون البصرية والرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتصميم واللوحات الجدارية والوسائط المتعددة، على أن تلتزم جميع المشاركات بإرشادات المركز المبينة عبر الموقع الإلكتروني، فيما حدد الموعد النهائي لتقديم المشاركات في 15 أكتوبر المقبل.

• الفعالية توفر فرصة فريدة للتواصل مع المواهب المعروفة والناشئة.