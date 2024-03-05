مصادرة 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك

وبين أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأمانة تحرص على سلامة ما يقدَّم للمواطن والمقيم ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين للاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للائحة الصادرة في هذا الشأن.
وأكد أن الأمانة لن تتهاون في إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحال المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء.
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