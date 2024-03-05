مصادرة 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك

صادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أكثر من 8 أطنان من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبين أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأمانة تحرص على سلامة ما يقدَّم للمواطن والمقيم ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين للاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للائحة الصادرة في هذا الشأن.

وأكد أن الأمانة لن تتهاون في إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحال المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء.