تدشين مهرجان الحبحب بالليث

وأكد البقمي أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الزراعي، الذي يُعد رافدًا مهمًّا للتنمية الريفية الزراعية المستدامة والاقتصادية، وإسهامه بشكل محوري في تحقيق رؤية المملكة 2030.
بدوره بين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن المهرجان الذي يستمر لمدة يومين ويضم معرضًا للحبحب وفعاليات متنوعة لجميع أفراد المجتمع وعددٍ من ورش العمل المتخصصة، سيسهم في تطوير ودعم المزارعين المحليين؛ من خلال تسويق منتجاتهم ودعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة الحبحب، التي تعـد من المميزات النسبية للمحافظة.
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