شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة على أجزاء من الرياض.. المواعيد والأماكن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 11 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 5 من فجر الاثنين.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات والزلفى والغاط والمجمعة ورماح وشقراء.
أما التأثيرات المصاحبة فهي رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات والزلفى والغاط والمجمعة ورماح وشقراء.
أما التأثيرات المصاحبة فهي رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.
ولفت إلى أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء)، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.