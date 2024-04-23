شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور: الدروس الخصوصية أصبحت "تجارة".. ومختصون: عبء مالي كبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث، اشتعلت من جديد نار شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بشكلٍ جنوني، مستغلين حاجة الطلاب وأسرهم في هذه الفترة، فيما أكد مختصون بانها تمثل تحدي مالي للعائلات وقد يصعب على البعض تحمل هذه التكاليف الإضافية

ورصدت "اليوم" حالة من الاستياء بين أوساط أولياء الامور، حيث عبّر العديد منهم عن استيائهم من هذه الظاهرة التي تُثقل كاهل العائلات وتُشكل عبئًا ماديًا كبيرًا، مشيرين إلى ان بعض المدرسين الخصوصيين يستغلون هذه الفترة لرفع أسعارهم بشكل جنوني، مستغلين حاجة الطلاب وأولياء الأمور ورغبتهم في تحقيق النجاح الدراسي.





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أعرب عبدالله القحطاني - ولي أمر - عن استيائه من الارتفاع الكبير في أسعار الدروس الخصوصية، والتي وصفها بـ ”الجنونية“، مشيرًا إلى "أن المدرسين الخصوصيين باتوا تجارًا يستغلون ظروف المواطنين“.

وقال محمد السادة - ولي أمر - أن الدروس الخصوصية تُشكل عبئًا ماديًا كبيرًا على الأسر، خاصة خلال فترة الاختبارات التي ترتفع بها أسعار هذا النوع من الدروس.

وأكد على وجود استغلال واضح من قبل المدرسين الخصوصيين لحاجة الطلاب وأولياء الأمور الذين يريدون أن يجتاز أبناؤهم المرحلة الدراسية بنجاح، مضيفًا أن بعض المدرسين يرفعون أسعارهم بشكل مبالغ فيه، دون أي مبرر، مستغلين حاجة الناس ورغبتهم في مساعدة أبنائهم.

وطالب محمد الغامدي - ولي أمر - بضرورة وضع حد لظاهرة ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، داعيًا إلى تفعيل برامج الدعم المدرسي في المدارس، وتوفير مصادر تعليمية إضافية للطلاب، لكي لا يضطرون إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية.



تحدي مالي لأولياء الأمور



من جهتها قالت أستاذة المناهج وطرق التدريس د. أميرة الزهراني، إن بعض الأهالي يضطرون لتوفير المدرس الخصوصي ما قد يؤثر على ميزانية الأسرة، فقد يزيد بعض المدرسين من تكاليف الجلسات التدريسية وخصوصًا في فترات قرب الاختبارات الفصلية والنهائية، حيث يحتاج الطلبة إلى مزيد من الدروس التكرارية والاستعداد المكثف.



وأضافت: "بالتأكيد يمكن أن تمثل الدروس الخصوصية تحدي مالي للعائلات، وقد يصعب على البعض تحمل هذه التكاليف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الاعتماد الشديد على المدرس الخصوصي على استقلالية المتعلم وقدرته على مواجهة التحديات التعليمية بدون مساعدة، فعندما يعتمد الطالب بشكل كبير على المدرس الخصوصي، قد يفتقد الثقة في قدرته على تحقيق النجاح الاكاديمي دون الدعم الخارجي.

وأكدت "الزهراني" أن الطالب يستطيع الاستغناء عن المدرس الخصوصي، وخاصة في هذا العصر الذي يتسم بالانفجار المعرفي، حيث يمكن للطلبة استغلال التكنولوجيا والاستفادة بشكل كبير من المواقع التعليمية والموارد الرقمية المتاحة عبر الانترنت، فيتعلم الطالب كيفية استخدام محركات البحث للعثور على المعلومات التي يحتاجها مع التدقيق في تلك المعلومات للتأكد من صحتها وموثوقيتها، وهذا بدوره يعزز الاستقلالية والمسؤولية في التعلم. من جهتها قالت أستاذة المناهج وطرق التدريس د. أميرة الزهراني، إن بعض الأهالي يضطرون لتوفير المدرس الخصوصي ما قد يؤثر على ميزانية الأسرة، فقد يزيد بعض المدرسين من تكاليف الجلسات التدريسية وخصوصًا في فترات قرب الاختبارات الفصلية والنهائية، حيث يحتاج الطلبة إلى مزيد من الدروس التكرارية والاستعداد المكثف.وأضافت: "بالتأكيد يمكن أن تمثل الدروس الخصوصية تحدي مالي للعائلات، وقد يصعب على البعض تحمل هذه التكاليف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الاعتماد الشديد على المدرس الخصوصي على استقلالية المتعلم وقدرته على مواجهة التحديات التعليمية بدون مساعدة، فعندما يعتمد الطالب بشكل كبير على المدرس الخصوصي، قد يفتقد الثقة في قدرته على تحقيق النجاح الاكاديمي دون الدعم الخارجي.وأكدت "الزهراني" أن الطالب يستطيع الاستغناء عن المدرس الخصوصي، وخاصة في هذا العصر الذي يتسم بالانفجار المعرفي، حيث يمكن للطلبة استغلال التكنولوجيا والاستفادة بشكل كبير من المواقع التعليمية والموارد الرقمية المتاحة عبر الانترنت، فيتعلم الطالب كيفية استخدام محركات البحث للعثور على المعلومات التي يحتاجها مع التدقيق في تلك المعلومات للتأكد من صحتها وموثوقيتها، وهذا بدوره يعزز الاستقلالية والمسؤولية في التعلم.



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وقال التربوي د.عبدالعزيز آل حسن: "الكل يبحث عن النجاح والتفوق الدراسي ولا سيما مع فترة اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث، وقرب الامتحانات النهائية، ويلجأ العديد من الطلاب والطالبات للاستعانة بالدروس الخصوصية التي يقدمها مجموعة من الباحثين عن المال بغض النظر عن النتيجة المتوقعة.

وأضاف: "انتشرت الدعايات والإعلانات على الخاص والعام للمدرسين الخصوصيين، وكأنهم (المنقذ) الذي يبحث عنه الطالب والطالبة والمفاجأة أن نتائجهم بعد تلك الدروس لم تؤتي بثمارها، وهنا يجب التحذير من هؤلاء الذين يدعون المعرفة وأن باستطاعتهم رفع مستوى الطالب خلال أيام من ضعيف إلى ممتاز".



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