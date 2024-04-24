تراند اليوم : "جابر القحطاني" يكشف عن فوائد العسل الأسود.. ويوضح الفئة الممنوعة من تناوله

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، عن فوائد العسل الأسود.

سكر القصب

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس:" العسل الأسود مركب ثانوي ينتج عند تنقية سكر القصب، ويصنع أحياناً بغلي عصير القصب الطازج على النار في أواني خاصة من الفخار بطريقة يعرفها المصريون جيداً" .

قيمة غذائية

وتابع، إن العسل الأسود يعتبر غذاء ذو قيمة غذائية كبيرة، فهو يقدم للجسم نحو 61 ملغم من الحديد في كل كيلوغرام. والعسل الأسود غني بالأملاح المهمة لجسم الإنسان، مثل: الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكبريت، والعسل الأسود يحتوي على 20 % ماء، و30 % سكر محول، و10 % بروتينات، و40 % قواعد آزوتية، و50 % أميدات، و1,0 % حمض الأسبارتيك، و1,0 % أحماض عضوية، و2 % صموغ.

فقر الدم

وأضاف، يفيد العسل الأسود في فقر الدم، حيث يعتبر أغنى المواد قاطبة بالحديد، وأغنى من كبد البقر الذي يحتوي على 56 ملغم. كما يعالج حموضة المعدة، وهو سهل الهضم جداً، وكذلك سريع الامتصاص، وإذا أخذ مع الطحينة كان غذاء للجسم من أجود المأكولات وأفيدها.

مرضى السكر

وواصل، كما يستعمل العسل الأسود في تحلية كثير من المأكولات وذلك عوضاً عن السكر الأبيض، ويستعمل العسل الأسود أيضاً في المشروبات، ويعتبر العسل الأسود في رأي العلماء وخاصة علماء التغذية أنه رابع المواد الغذائية الثلاث وهي: القمح، واللبن الرائب، وخميرة البيرة التي تحتل الدرجة الأولى في تغذية الجسم. ولذا يجب على المصابين بفقر الدم والنقهاء استعمال العسل الأسود في غذائهم اليومي، ولكن يجب على مرضى السكر عدم استعمال العسل الأسود حيث أنه يرفع سكر الدم.

الأطفال

واختتم قائلا، يجب إعطاء العسل الأسود للأطفال لاحتوائه على أعلى نسبة من الحديد والمعادن الأخرى المهمة لصحة جسم الطفل.