شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنفذ 15 مشروعاً لدرء أخطار السيول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنفذ أمانة الطائف حالياً 15 مشروعاً لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ضمن مشاريع الأمانة لتدعيم البنية التحتية من الخدمات البلدية في المحافظة، منها مشروع لإعداد مخطط شامل إستراتيجي لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول للأمانة والبلديات التابعة لها.
فيما تشمل المشاريع الجاري العمل فيها مشروع إنشاء قنوات خرسانية بالأحياء الشمالية، ومشروع تنفيذ قنوات خرسانية بأحياء الطائف و ماحولها، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار إنشاء عبارات بشمال الطائف. للتفاصيل.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق وادي وج، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتنفيذ خطة لتصريف صندوقي يصرف بالنهاية على قناة مفتوحة بحي المنتزه وخط تدعيمي لعبارة شهار.
إضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار بالطائف وما حولها، ومشروع إنشاء فتحات تصريف على العبارات بمدينة الطائف، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسط وجنوب الطائف، ومشروع درء أخطار السيول وسط مدينة الطائف، ومشروع إنشاء قنوات وعبارات بالطائف وما حولها.
فيما تشمل المشاريع الجاري العمل فيها مشروع إنشاء قنوات خرسانية بالأحياء الشمالية، ومشروع تنفيذ قنوات خرسانية بأحياء الطائف و ماحولها، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار إنشاء عبارات بشمال الطائف. للتفاصيل.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
حتى الثلاثاء.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق#اليوم @SaudiDCD— صحيفة اليوم (@alyaum) April 24, 2024
للتفاصيل.. https://t.co/wO3AHHnKJE pic.twitter.com/yfz8L9akJQ
درء أخطار السيولومشروع درء أخطار السيول إنشاء عبارات شرق المدينة، ومشروع إنشاء قناة وعبارة طريق الملك خالد ودوار السحيلي، ومشروع تنفيذ عبارات و قنوات بوادي وج وماحوله، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لتهذيب وادي المذاكير وربطة مع وادي وج.
ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق وادي وج، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتنفيذ خطة لتصريف صندوقي يصرف بالنهاية على قناة مفتوحة بحي المنتزه وخط تدعيمي لعبارة شهار.
إضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار بالطائف وما حولها، ومشروع إنشاء فتحات تصريف على العبارات بمدينة الطائف، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسط وجنوب الطائف، ومشروع درء أخطار السيول وسط مدينة الطائف، ومشروع إنشاء قنوات وعبارات بالطائف وما حولها.