السعودية | “الأرصاد”: وتيرة هطول الأمطار ستزداد في السعودية السنوات المقبلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توصل المركز الوطني للأرصاد عبر دراسة بحثية علمية خاصة بشؤون المناخ إلى أن هناك تزايدا في معدلات وكميات الأمطار بشكل ملحوظ في بعض الخليج 365 السعودية، فيما انخفضت في مناطق أخرى؛ مشيراً إلى زيادة الهطولات المطرية ذات الشدة العالية على غرب السعودية على طول ساحل البحر الأحمر، يليها الجانب الشرقي على طول ساحل الخليج العربي والمناطق الجنوبية الغربية.

وبين المركز في الدراسة حول غزارة الأمطار بكميات غير مسبوقة في مدة وجيزة؛ أن تحاليل بيانات رصد الأمطار لمدن “أبها، وجدة، والرياض” تشير إلى أن شدة الهطول التي تعود تكرارها كل (10) سنوات تبلغ 113، 56، 33 ملم/ يوم)، ولكل 50 سنة تبلغ (45،86،169ملم/يوم)، والتي تعود تكرارها كل (100) عام تبلغ حوالي (192، 99، 50 ملم/يوم) على التوالي لكل الفترات المذكورة وفق “العربية”.

ويقول جمعان القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الأرصاد في المركز الوطني للأرصد: إن كمية الأمطار في السعودية ارتفعت 70% العام الماضي مقارنة بالـ 30 عاما الماضية مما ساهم في زيادة الغطاء النباتي، وحد من ظاهرة العواصف الغبارية والرملية على المملكة، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الدورة المناخية تحظى بفترات قصيرة وبعضها الآخر طويلة، مبيناً أن التوقعات والدراسات التي أجراها المركز الوطني تشير إلى زيادة الهاطل المطري على السعودية خصوصا مناطق الوسطى والغربية والشرقية.

ومن جانب آخر أوضحت محاكاة النماذج المناخية أن إجمالي هطول الأمطار سيزداد في معظم أنحاء المملكة، بينما يزداد معدل أحداث هطول الأمطار الغزيرة على مناطق (المدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، والمناطق الغربية من منطقة نجران) في ظل السيناريوهات المناخية المتوسطة والمرتفعة وذلك للمستقبل القريب (2021-2040) وتستمر الزيادة في الحالات المطرية الغزيرة خلال منتصف ونهاية القرن الحالي في ظل السيناريوهات المتوسطة والمرتفعة وفق “العربية”.

كما أنه من المتوقع أن تزداد وتيرة هطول الأمطار الغزيرة (25 إلى 30 حالة تكرار) مقارنة بالمناخ الحالي في حالة السيناريوهات المرتفعة خلال العقدين الأخيرين من القرن الحالي على مناطق جنوب غربي المملكة.

وتدعم هذه النتائج دراسات التأثير والتكيف والصمود في القطاعات المختلفة فيما يتعلق بتقييم الضعف والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ بما في ذلك إدارة الكوارث في المملكة، ويعود ذلك بالفائدة على التخطيط الوطني طويل المدى من قبل صناع القرار وأصحاب المصلحة من أجل التنمية المستدامة في البلاد.