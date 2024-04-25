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السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان‬ لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كازاخستان‬ لدى المملكة بييرك آرين ، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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