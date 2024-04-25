السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان‬ لدى المملكة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بييرك آرين ، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.
وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق.