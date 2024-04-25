شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رقابية لرصد مخالفات الأطباء في غرف العمليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة رقابية على غرف العمليات في المستشفيات الحكومية والأهلية في المملكة، وذلك للتأكد من التزام الأطباء المعالجين في تلك الغرف بالشروط والضوابط اللازمة لتوفير عناية طبية متكاملة للمستفيدين.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الطبية في جميع الأقسام، ومنها غرف العمليات الجراحية، وذلك لضمان سلامة المرضى وتقديم أفضل رعاية صحية لهم. مخالفات غرف العمليات

أكدت الوزارة أن المخالفات التي سيتم رصدها خلال الحملة تشمل عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية اللازم توفرها، وتجاوز التخصص، أو تجاوز التخصص بامتياز غير موثق، وعدم التزام الطبيب المعالج بحضور العمليات مكانيًا في غرف العمليات.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بالتعليمات هو أمانة على كل عامل في الخدمات الصحية، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على صحة وسلامة المرضى.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في غرف العمليات من خلال قنوات التواصل الرسمية للوزارة.

واكدت مجدداً حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وأنها ستبذل كل ما يلزم لضمان سلامة المرضى وتوفير أفضل رعاية صحية لهم.