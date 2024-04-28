الارشيف / اخبار السعوديه

برامج ثقافية وفنية تستهدف زوار مهرجان المانجو بمحافظة صبيا

0 نشر
واس- صبيا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ثقافية وفنية تستهدف زوار مهرجان المانجو بمحافظة صبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ20، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة صبيا، سلسلة من البرامج المسرحية والفنية والشعبية، ضمن فعاليات المهرجان، الذي يستمر خمسة أيام.
وتشارك جمعيات التنمية الاجتماعية في محافظة صبيا بتقديم حزمة من البرامج التي يشهدها مسرح الفعاليات بالمركز الحضاري بصبيا طوال ليالي المهرجان.

فنون شعبية

حيث تقدم فرق الفنون الشعبية ألوانًا من الفنون التي تشتهر بها المنطقة من السيف والمعشى والدانة وغيرها، إلى جانب عروض العزف الموسيقية، ومسرح متخصص للأطفال، فضلًا عن المسابقات الشعبية والثقافية والعروض الترفيهية.
وتستهدف الفعاليات مختلف الفئات من الزوار، وتشمل العديد من العروض اليومية، والمسابقات المتنوعة، وتقديم الهدايا التشجيعية للمشاركين.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا