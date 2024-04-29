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تراند اليوم : النمر يكشف معلومات خطيرة عن التسمم الوشيقي وفي هذه الحالة قد يحدث شلل في الدماغ

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صحيفة الخليج 365: كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، حقائق عن التسمم الوشيقي، وذلك بعد تسمم 15 شخصاً في الرياض.

وأوضح النمر في تغريدة عبر حسابه في إكس، أنه إذا كان المرض خفيفاً، فإن الغالب هو التحسن خلال 3 أشهر، أما إن كان شديداً فقد يستمر على التنفس الصناعي لسنوات مع شلل أعصاب الدماغ.

وأضاف أنه حتى بعد 4 سنوات من علاج ذلك التسمم مازال ٦٨% من المرضى يشتكون تدهور صحتهم الجسدية والنفسية.

وأشار إلى احتمالية الوفاة مع العلاجات بنسبة ٥%.

MO Nasa

MO Nasa

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