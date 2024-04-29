شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الليث.. ضم عدد من المدارس لتحسين المخرجات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر قرار مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بضم مدرسة ابن رشد الابتدائية إلى مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية، وضم مدرسة ثابت بن قيس الابتدائية إلى مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية اعتبارًا من نهاية أعمال العام الدراسي الحالي 1445هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث الدكتور محمد بن أحمد العاقل أن هذا القرار يأتي رفعًا للكفاءة التشغيلية للمباني الحكومية والاستفادة من الكوادر البشرية وتحسينًا للمخرجات التعليمية من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب .

وأشار إلى أن القرار تضمن تأمين وسيلة نقل مدرسي لطلاب المدارس المضمومة وتوجيه معلميها وفق الاحتياج التعليمي والموازنة حسب الأنظمة والتعليمات والاستفادة من المباني الحكومية للمدارس المضمومة، وإيقاف الميزانية التشغيلية للمدارس المضمومة وإعادة احتساب ميزانية المدارس المضمومة إليها، على أن تتولى الشؤون الإدارية والمالية في الإدارة استلام العهد والسجلات والأختام وتكليف حراس المدارس بالاستمرار في المدارس المضمومة حتى استلام كل العهد.