تطبيق اختبارات «نافس» بجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالشراكة مع وزارة التعليم، عن تطبيق الاختبارات الوطنية (نافس) للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك في الفترة من 12 إلى 27 مايو الحالي؛ بهدف قياس الأداء التعليمي للطلبة والمدارس وتحسينه، وتقويم جودة مخرجات التعليم، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بالاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتطبق اختبارات (نافس) لهذا العام في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في مناطق ومدن المملكة، وذلك بمشاركة أكثر من مليون و 100 ألف طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 20 ألف مدرسة، وتستهدف الاختبارات مجالي القراءة والرياضيات في الصف الثالث الابتدائي، ومجالات الرياضيات والقراءة والعلوم في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما تطبق الاختبارات على جميع الطلبة في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مدارس المملكة، وعلى جميع طلبة الصف الثالث الابتدائي في عينة من مدارس المرحلة الابتدائية.

وكانت الهيئة قد نفذت - ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي (نافس) - حلقات نقاش للتهيئة والاستعداد لهذه الاختبارات، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 20 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، وبمشاركة مديري التعليم، ومديري مكاتب التعليم، ورؤساء الإشراف، وإدارات الأداء التعليمي بإدارات التعليم بالمملكة.

وتكتسب هذه الاختبارات أهمية عالية؛ إذ توظف نتائجها لقياس أهم مجالات تقويم الأداء المدرسي - وهو مجال نواتج التعلم- وتربط بتقويم أداء المدرسة مع مقارنة الأداء والفروق بين المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية.

تكتسب الاختبارات أهمية عالية: