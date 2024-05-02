شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ 5 مشاريع مياه جديدة لخدمة 133 ألف مستفيد بأحياء الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، في مقر المحافظة اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك وعدد من مسئولي الشركة.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي عن الخطط الاستراتيجية للمشاريع التطويرية بشركة المياه الوطنية وما تم تنفيذه منها بمحافظة الطائف، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير الرفاهية للمواطنين والسكان.

أبرز المشاريع الجديدة واطلع سموه على أبرز المشاريع المائية المنفذة في المحافظة، والتي دخلت حيز التشغيل والخدمة، والبالغ عددها (5) مشاريع وذلك لخدمة أكثر من 133 الف مستفيد بأحياء متفرقة.

كما استعرض سموه سير الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها والبالغ عددها 11 مشروعًا ومناقشة ماتم طرحه من مشاريع مستقبلية للمحافظة وعددها 60 مشروعًا والتي ستسهم حال تنفيذها في رفع مستوى الخدمات المقدمة ونسب التغطية في الأحياء بمحافظة الطائف.