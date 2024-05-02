تراند اليوم : متى تقترض من البنك لشراء سيارة؟.. بالفيديو: صلاح خاشقجي يجيب

صحيفة الخليج 365: أوضح صلاح خاشقجي خلال برنامجه "بودكاست فرصة" أن الشخص إذا كان لديه مبلغ مالي ويريد استثماره والاقتراض لشراء سيارة فهذا يتوقف على العائد الاستثماري.

وقال خلال البرنامج المذاع على قناة العربية: " القرار يعتمد أولا وأخيرا على تكلفة القسط وسعر الفائدة والعائد الاستثماري الذي يمكن تحقيقه باستثمار هذه الأموال على المدى الطويل فإذا كان أعلى من سعر الفائدة ، إذا الأولى الاستثمار وأخذ قسط".

وتابع: "إذا العكس صحيح وأسعار الفائدة جدا مرتفعة والعائد الاستثماري ضعيف، وقتها لا تستثمر واشتري السيارة كاش".