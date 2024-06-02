بالفيديو.. خاشقجي يكشف طريقة التعامل مع الراتب والمبلغ الذي يمكن ادخاره كل شهر

صحيفة الخليج 365: وجه صلاح خاشقجي، نصيحة لسيدة عن كيفية التعامل مع الراتب بالنسبة والتناسب وادخار جزء منه.

وقال خلال حديثه ببودكاست فرصة: "يجب التعامل مع الراتب بالنسبة والتناسب، إذا كان راتبك 10 آلاف ريال، وبتشيلي منه 10 أو 20% ادخار يجب أن تطبق نفس النسب في حال زيادة الراتب".

وأضاف: "لكن إذا انعصرت معاكي الميزانية، أهم نقطة يجب أن تحافظي عليها هي عدم نزول قسط الادخار عن 10%".

وتابع: "لازم يكون عندك فائض 10%، وتوجيهه في المنتجات الإدارية أو الاستثمارية يعتمد على ما يمتلكه الشخص في محفظة الطوارئ التي يحتاج بها مصاريف 6 شهور وليس أكثر".