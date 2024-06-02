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بالفيديو.. خاشقجي يكشف طريقة التعامل مع الراتب والمبلغ الذي يمكن ادخاره كل شهر

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صحيفة الخليج 365: وجه صلاح ، نصيحة لسيدة عن كيفية التعامل مع الراتب بالنسبة والتناسب وادخار جزء منه.

وقال خلال حديثه ببودكاست فرصة: "يجب التعامل مع الراتب بالنسبة والتناسب، إذا كان راتبك 10 آلاف ريال، وبتشيلي منه 10 أو 20% ادخار يجب أن تطبق نفس النسب في حال زيادة الراتب".

وأضاف: "لكن إذا انعصرت معاكي الميزانية، أهم نقطة يجب أن تحافظي عليها هي عدم نزول قسط الادخار عن 10%".

وتابع: "لازم يكون عندك فائض 10%، وتوجيهه في المنتجات الإدارية أو الاستثمارية يعتمد على ما يمتلكه الشخص في محفظة الطوارئ التي يحتاج بها مصاريف 6 شهور وليس أكثر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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