بالفيديو.. صلاح خاشقجي :"لا تستحي من طلب زیادة الراتب المنشأة لا تفكر في مصلحتك إذا ما طلبت ما فيه أحد هيعطيك"

صحيفة الخليج 365: قال الاقتصادي صلاح خاشقجي، أنه لا بد أن يكون لدى الموظف القدرة على التفاوض على زيادة راتبك، وإنك تحصل جزء من القيمة الإضافة التي تعطيها للمنشأة، وهذه مهارة مهمة.

وأضاف خاشقجي خلال بودكاست فرصة:" لا تستحي من عملية إعادة التفاوض وطلب الزيادات، إذا أنت ما طلبت ما فيه أحد هيعطيك".

وتابع:" إذا أعتقدت إن المنشأة بتفكر فيك وفي مصلحتك، فهذا للأسف غير صحيح، ما أحد هيفكر في مصلحتك إلا أنت، دائماً وأبداً ركز على موازنة مقدار ما تعطي و مقدار ما تستحق".

وأكمل:" لازم تكون فيه شفافية بينك وبين مديرك، قد تعتقد إنك بتعطي أكثر، ومديرك عنده وجهة نظر مختلفة، لكن إذا أنتم الإثنين متفقين إن عطاءك عالي فلابد إنك تحصل على قيمة عطاءك هذا".