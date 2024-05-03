شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار برتقالي .. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار الرياض

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا برتقاليًا على منطقة الرياض، محذرًا من طقسها.وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وأوضح المركز أن هذا الطقس يسود الأفلاج ووادي الدواسر والسليل.وبين أنه يستمر من الساعة الـ12 وحتى الـ 11 من مساء غد السبت.