شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار برتقالي .. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا برتقاليًا على منطقة الرياض، محذرًا من طقسها.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وبين أنه يستمر من الساعة الـ12 وحتى الـ 11 من مساء غد السبت.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 3, 2024
للتفاصيل https://t.co/5NpN3ZWlAn #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/zO8uscGS40
أمطار الرياضوأوضح المركز أن هذا الطقس يسود الأفلاج ووادي الدواسر والسليل.
وبين أنه يستمر من الساعة الـ12 وحتى الـ 11 من مساء غد السبت.