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إنذار برتقالي .. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياض

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا برتقاليًا على منطقة الرياض، محذرًا من طقسها.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

أمطار الرياض

وأوضح المركز أن هذا الطقس يسود الأفلاج ووادي الدواسر والسليل.
وبين أنه يستمر من الساعة الـ12 وحتى الـ 11 من مساء غد السبت.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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