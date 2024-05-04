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غدا.. إدارات التعليم تكرم الطلبة المتميزين في 2023

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عبدالعزيز العمري - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تبدأ إدارات التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، يوم غد الأحد، تكريم الطلاب والطالبات المتميزين ضمن مبادرة "منافس في إدارات التعليم"؛ تعزيزاً لقيم التفوق والإيجابية لدى الطلبة في جميع الصفوف والمراحل الدراسية في التعليم العام.
ويأتي التكريم في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة التعليم، بما يواكب أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، ومستهدفات رؤية 2030. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أفضل النتائج الدراسية

تسعى الوزارة إلى تعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة لدى طلاب وطالبات التعليم العام، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي؛ لتحقيق أفضل النتائج الدراسية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ومخرجات عمليات التعليم الأساسية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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