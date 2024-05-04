غدا.. إدارات التعليم تكرم الطلبة المتميزين في 2023

وسط إقبال كبير من طلاب المدارس الابتدائية وأولياء الأمور وبهدف رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع نمط حياة سليم.. تعاون يجمع #الصحة و #التعليم لمكافحة #السمنة بمدارس #القطيف للتفاصيل | https://t.co/v1NJKgJuWK #اليوم pic.twitter.com/mT8RYmXnnG

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع