شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدارات التعليم تكرم الطلبة المتميزين في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تبدأ إدارات التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، يوم غد الأحد، تكريم الطلاب والطالبات المتميزين ضمن مبادرة "منافس في إدارات التعليم"؛ تعزيزاً لقيم التفوق والإيجابية لدى الطلبة في جميع الصفوف والمراحل الدراسية في التعليم العام.
ويأتي التكريم في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة التعليم، بما يواكب أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويأتي التكريم في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة التعليم، بما يواكب أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وسط إقبال كبير من طلاب المدارس الابتدائية وأولياء الأمور وبهدف رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع نمط حياة سليم.. تعاون يجمع #الصحة و #التعليم لمكافحة #السمنة بمدارس #القطيف— صحيفة اليوم (@alyaum) April 26, 2024
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