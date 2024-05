شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدارات التعليم تكرم الطلبة المتميزين في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

وسط إقبال كبير من طلاب المدارس الابتدائية وأولياء الأمور وبهدف رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع نمط حياة سليم.. تعاون يجمع #الصحة و #التعليم لمكافحة #السمنة بمدارس #القطيف



للتفاصيل | https://t.co/v1NJKgJuWK#اليوم

أفضل النتائج الدراسية

الدمام - شريف احمد - تبدأ إدارات التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، يوم غد الأحد، تكريم الطلاب والطالبات المتميزين ضمن مبادرة "منافس في إدارات التعليم"؛ تعزيزاً لقيم التفوق والإيجابية لدى الطلبة في جميع الصفوف والمراحل الدراسية في التعليم العام.ويأتي التكريم في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة التعليم، بما يواكب أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030. تسعى الوزارة إلى تعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة لدى طلاب وطالبات التعليم العام، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي؛ لتحقيق أفضل النتائج الدراسية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ومخرجات عمليات التعليم الأساسية.