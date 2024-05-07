شكرا لمتابعة خبر عن بأحدث الأجهزة التقنية .. الجوازات تعلن عن جاهزيتها لموسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1445هـ/ 2024م ، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية .

وسخرت الجوازات إمكاناتها كافة ، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج ، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن ، وذلك خلال اجتماع قيادات الجوازات بالحج ، الذي عُقد برئاسة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى .

ونقل معاليه خلال الاجتماع ، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، حاثًا منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان ، ومواصلة جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن .