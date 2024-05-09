ضبط سوداني دخل لمكة بتأشيرة زيارة وقتل والده

وفي التفاصيل، أوضح مصدر لـ«دوت الخليج» أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا عن ورود حالة جنائية، وبعد التحري تمكنت من إلقاء القبض على وافد من الجنسية السودانية، حيث قام بعد وصوله من بلاده اليوم بتأشيرة زيارة، بالتوجه مباشرة لمقر سكن والده خلف أحد المتاجر الشهيرة لحي العزيزية، وقام بقتله في الحال.
وأضاف أن الجهات المعنية قد إتخذت الإجراءات النظامية بحقه بعد القبض عليه، من خلال تسليم الجاني لقسم شرطة القرارة، تمهيدًا لإحالته للجهات ذات العلاقة لإستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
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