شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل : سيتم تجريب التاكسي الطائر والدرونز في موسم حج هذا العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن تجربة التاكسي الطائر والدرونز في موسم حج هذا العام.

‎ووصف وزير النقل هذه التجربة بالمهمة لأنها تمثل نماذج حديثة وأنماط النقل القريبة التطبيق، لاسميا في ظل وجود تسابق بين العديد من الشركات المختصة لتقديم منتج عملي خلال السنوات القادمة.

‎وقال الجاسر :”لابد من التعرف على هذه التقنيات والبيئة الملائمة لظروف التشغيل في مثل هذه المواسم، وسنكون في المقدمة للاستفادة من هذه الخدمات وسيكون للحج النصيب الأوفر منها”.