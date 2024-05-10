تراند اليوم : بالفيديو.. طارق الحبيب يكشف عن عملية التجميل التي أجراها ويعلق: "الهوس مصطلح غير سليم"

صحيفة الخليج 365: قال استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، إن ما يقوله البعض بشأن "هوس التجميل" ليس مصطلح سليم.

وأضاف خلال حديثه ببرنامح "يا هلا": "ليس كل الناس خُلقوا في أحسن صورة، وإذا خُلق البعض بتشوهات معينة لا بأس بتعديلها، وهذا من التيسير على الناس".

وتابع: "أنا شخصيا أجريت عملية تجميل للأنف لأنه جالي التهاب في الأنف وكان في كورة أذتني جدا وشوهت شكلي، لذلك قمت بعملية لتوسيع مجرى التنفس وتجميل الأنف".

وأكمل: إذا كانت العملية تساعد طبيا في علاج مرض معين، أو جاءت نتيجة للإصابة بمرض، لا مانع من إجراءها إن رأى الأطباء ذلك".