تراند اليوم : بالفيديو..المستشار الكويتي أحمد المليفي : الديمقراطية دمرت الكويت وسرقت حقوق الناس

صحيفة الخليج 365: علق المستشار القانوني أحمد المليفي، على المرسوم الذي أصدره أمير الكويت بشأن تعليق العمل ببعض المواد الدستورية.

مبادرة إنقاذ وقال خلال لقاء مع برنامج "منصة ديوان الملا" :" نحمد الله على أن قدر لصاحب السمو أمير الكويت، مبادرة إنقاذ الكويت، وهذا المرسوم جاء في الوقت المناسب والحرج، وكان يجب أن يأتي من زمان، وهذا المرسوم أسميه الحل السيادي، لضبط الإيقاع بعد أن خرج القطار عن السكة تماما".

الديمقراطية قتلت الكويت وأضاف:"الديمقراطية عندما تخرج عن السكة تكون مدمرة، فهي مثل السيارة التي تستخدمها بعقل وتقودها إلى أن تصل إلى الهدف فهي شيء نافع مثل الديمقراطية، ولكن عندما يقودها مجنون وأهوج تقتل الناس، واليوم الديمقراطية اللي قاعدة تصير في الكويت قتلت الكويت وفتتتها وصرنا نلعن الديمقراطية ليل نهار، ودمرت التعليم والصحة والمناصب وسرقت حقوق الناس".

وأضاف:" تجد عضو مجلس الأمة هو من يعين في الوزارات ويشيل ويحط والسلطة التنفيذية رضخت سنوات نتيجة للفساد من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".