شكرا لقرائتكم خبر عن 680 جولة رقابية استباقية بطرق الحج والمواقيت بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

المنشآت الصحية والتجارية

المواد الغذائية

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية لأمانة الطائف خلال الأيام الماضية مخالفات متنوعة للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية على طرق الحج والعمرة، وذلك من خلال أكثر من 680 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية.وشملت الحملات المنفذة المرافق الواقعة على جنبات طريق السيل الصغير، وطريق السيل الكبير، وطريق الحوية – المطار، وطريق الجنوب، وطريق الشفا، وطريق الهدا، وكافة المواقع المحيطة بهذه الطرق، وميقاتي قرن المنازل بالسيل الكبير، ووادي محرم بالهدا.وغطت الجولات الرقابية كافة المطاعم والمطابخ والمقاهي ومحال بيع المواد الغذائية ومراكز التموينات والاستراحات ومنشآت بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، ومحلات بيع الخضار والفواكه.وذلك للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية وامتثالها للأنظمة والتعليمات البلدية، واستخراج العاملين لشهادات صحية تخولهم للعمل في النشاطات التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك، والالتزام بالاشتراطات التي تخضع لإشراف القطاع البلدي في تطبيق أعلى المعايير الصحة والسلامة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، والوقوف على تطبيق حفظ المواد الغذائية وتخزينها وفق الاشتراطات البلدية.وشارك في هذه الحملة مختصون وذوي العلاقة من شركاء الأمانة لتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق بيئة صحية سليمة وآمنة في كافة المنشآت الصحية والتجارية، ومعالجة البلاغات الواردة للأمانة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على من تكررت مخالفاتهم وتجاوزاتهم للأنظمة وثبت عدم التزامهم وامتثالهم للاشتراطات الصحية.وأكدت الأمانة أن مراقبي الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية سيواصلون متابعة كافة المحال التي تقدم الأغذية في كافة المواقع من أجل صحة وسلامة روادها للفترة المقبلة بشكل مكثف.وحذرت الأمانة كافة المنشآت الصحية والتجارية من أن المخالفات وعدم الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية وطرق حفظ وتخزين وتداول المواد الغذائية بالطرق السليمة، وعدم إصدار الشهادات الصحية للعاملين للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية، سيعرضهم للعقوبات النظامية حفاظاً على سلامة وصحة البيئة والصحة العامة للمستهلك.وأهابت بالأهالي التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة تتعلق بالصحة العامة عبر مركز البلاغات على الرقم الموحد 940 أو منصة "بلدي" أو تطبيق "صوّر وأرسل، أو كافة منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للأمانة.