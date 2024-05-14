شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى صناع الإبداع.. "الزمازمة" تحصد جائزة "مبدعون" من وزارة الحج والان نبدء بالتفاصيل

تحسين تجربة الحاج

الدمام - شريف احمد - كرم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان، شركة الزمازمة لحصولها على جائزة مبدعون عن مبادرة (جهاز الخدمة الذاتية بشرى)، ضمن مسار الخدمات الأساسية، وذلك في المنتدى السنوي "صناع الإبداع" الذي نظمته وكالة وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، ممثلة بمركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال يوم أمس الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة المقدسة.وعبر عضو مجلس إدارة شركة الزمازمة والعضو المنتدب د. ياسر بن سليمان شوشو، عن خالص شكره وامتنانه لحصول الشركة على جائزة مبدعون من خلال المبادرة، التي ساهمت في التسهيل على ضيوف الرحمن للحصول على حصصهم المعتمدة من ماء زمزم المبارك على مدار الساعة، تحقيقا للاستدامة واستخدام التقنية الحديثة في تقديم خدمات الشركة، من خلال تأكيد عمليات الاستلام عبر مسح باركود بطاقة نسك التي يحملها الحجاج.أكد "شوشو" أن الجائزة تعتبر حافزا لجميع منسوبي شركة الزمازمة لتقديم الأفضل لخدمة ضيوف الرحمن ومواكبة المتغيرات في مواسم الحج، مقدماً شكره لوزير الحج والعمرة ولكافة المسؤولين على جهودهم في دعم وتكريم جميع العاملين في قطاعي الحج والعمرة، لتحسين تجربة الحاج والمعتمر والعمل على راحتهم وتوفير متطلباتهم.وتعد جائزة "مبدعون" جائزة سنوية تقيمها وزارة الحج والعمرة برعاية وزير الحج والعمرة، تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود المتميزة للشركات العاملة في قطاع الحج والعمرة، والتي تتميز في تصميم وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة للحجاج والمعتمرين، وتشتمل الجائزة على أربع مجالات رئيسية وهي: منظومة العمل، الخدمات الاثرائية، الخدمات الأساسية، منظومة الخدمات الرقمية.