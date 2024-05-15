تراند اليوم : "لو أدري ما تركتها ودخلت الفن".. بالفيديو: الفنان حسين العلي يكشف تفاصيل خدمته العسكرية واستقالته لدخول عالم الفن

صحيفة الخليج 365: روى الفنان حسين العلي، تفاصيل مرحلة خدمته في العسكرية، ثم استقالته والدخول لعالم الفن.

وقال العلي خلال برنامج وينك على قناة روتانا خليجية:" والدي كان عسكرياً، وكان يخدم في نجران، وأنا كنت عسكري في الأمن العام سنة 1405هـ، واستقلت عام 1414هـ".

وأضاف:" كنت في الدوريات الأمنية، ولو ادري ما استقلت، لأني وجدت عقبات توضع لك أنت كفنان مالها لزوم، والساحة تتسع للجميع والأرزاق بيد الله، والساحة الفنية الخاصة الجمهور لا يدري عنها شيء".

وتابع:" هناك خفايا للساحة الفنية الجمهور لا يعرفه، أوقات يقولوا ليش يا حسين ما تروح الحفلة هذي أو الحفلة هذي، ما يدرون إنها خاصة".

واختتم:" اتجهنا إلى المجال الفني حباً ورغبة، ووصلت إلى مرحلة بتوفيق من الله وجهدي وجهد من حولي، وقطعت شوط كبير كسبت فيه جمهور".