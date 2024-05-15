صور.. وفاة طبيبة سعودية بعد حادث مروري مأساوي في جدة

توفيت اليوم الطبيبة السعودية عزيزة فطاني، بعد تعرضها لحادث مروري مروع في مدينة جدة، وذلك بعد أن أنهت فترة مناوبتها المستمرة لمدة 24 ساعة في أحد المستشفيات.

كانت الطبيبة الراحلة قد التحقت بالعمل قبل أشهر قليلة من وفاتها بقسم العناية المركزة لحديثي الولادة، بعدما انتقلت من مستشفى آخر كجزء من برنامج الزمالة لتطوير مهاراتها الطبية.

وبعد انتهاء الطبيبة من مجهودها الطويل وخروجها من المستشفى، تعرضت لحادث مروري مروع حيث انقلبت سيارتها، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة أودت بحياتها.

انتشر خبر وفاة الطبيبة الشابة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المؤثرة التي تعبّر عن الحزن والصدمة، وتضمنت الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.