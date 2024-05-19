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السعودية | “الشؤون الإسلامية” تقيم الحفل الختامي لمسابقة إتقان الوطنية لحفظ القرآن الكريم السنوية في ماليزيا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بماليزيا أمس، الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات بمسابقة إتقان الوطنية السنوية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ ١٦ ، التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة “إتقان” لتعليم القرآن الكريم بماليزيا.

 

 

وأقيم الحفل في الجامعة الإسلامية العالمية بالعاصمة كوالالمبور، بحضور الملحق الديني المكلف بسفارة المملكة في ماليزيا الدكتور عبدالإله بن علي آل الشيخ، ونائب مدير الجامعة الإسلامية العالمية الدكتور أكمل خزيري بن عبدالرحمن، ومفتي ولاية برليس الدكتور محمد عصري زين العابدين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إتقان للتعليم داتو سيد محمد ناصر، والمدير المؤسس للمؤسسة الدكتور نشوان بن عبده خالد، وعدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الدينية ومدراء المدارس والمراكز القرآنية والأكاديميين.

 

 

وشارك في التصفيات النهائية 173 متسابقاً ومتسابقة من أصل 1200 من مختلف الولايات الماليزية، فاز منهم 54 فائزاً وفائزة، في أفرع المسابقة الأربعة: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ عشرين جزاءً، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء.

 

وعبر المشاركون في المسابقة عن شكرهم للمملكة على دورها الريادي في عنايتها ورعايتها لكتاب الله وحفظته.

 

وفي ختام الحفل تم تسليم الهدايا والدروع التذكارية وتكريم الفائزين والفائزات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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