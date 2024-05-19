شكرا لقرائتكم خبر هوية بصرية جديدة للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعنى اللجنة بتمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، من خلال تمكين الجهات الوطنية وتوفير الدعم اللازم لهم، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية.
كما يأتي إطلاق الهوية البصرية انعكاسا للدور الفعال للجنة في مد جسور التواصل مع المنظمات الدولية، وتعزيز حضور المملكة فيها وإبراز جهودها ومبادراتها الرائدة في مجالات التربية والثقافة والعلوم.
وتؤدي اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دورا مهما في إبراز وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا وفق أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق أهدافها على المستويات كافة في ظل الدور الريادي لها في العالم العربي والإسلامي والدولي.
الهوية البصرية الجديدة:
- تحمل معاني جوهرية تعكس أصالة المملكة.
- تعد شجرة النخيل رمزا وطنيا وعنصرا طبيعيا يعبر عن القوة والمرونة.
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