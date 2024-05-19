شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسد المتأهب 2024».. القوات المسلحة السعودية تواصل تدريباتها الميدانية والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - تواصل وحدات من القوات المسلحة السعودية مشاركتها في مناورات تمرين «الأسد المتأهب 2024» الذي تُنفذ فعالياته في المملكة الأردنية الهاشمية.ونفذت القوات المسلحة المشاركة في التمرين، تدريباتها الميدانية إلى جانب قوات 32 دولة شقيقة وصديقة، وذلك تعزيزاً لمفهوم العمل المشترك.تدريبات ميدانيةتضمنت التدريبات الميدانية عمليات الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة، إضافة إلى عمليات تحرير الرهائن، وعمليات الدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية.ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وعمليات الدفاع الجوي الصاروخي، إلى جانب تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية.عمليات أمن الحدوديستهدف التمرين تدريب القوات المشاركة على تنفيذ عمليات أمن الحدود، وتطوير قدرات الوحدات العسكرية لمواجهة وإدارة الأزمات.يُذكر أن القوات المسلحة ممثلة في رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة وأفرع القوات المسلحة (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي)، تشارك في تمرين «الأسد المتأهب 2024» بقوات فعلية وضباط مخططين وضباط مراقبين.