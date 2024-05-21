شكرا لقرائتكم خبر عن "طبية مكة" تصرف أكثر من 600 ألف وصفة بالخدمة الصيدلية من بداية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرفت إدارة الخدمات الصيدلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أكثر من 606745 ألف وصفة طبية لمستفيديها من المرضى والمراجعين منذ بداية عام 2024، علاوة على اكثر من 13912 إرسالية بريدية ضمن خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجاناً لنفس الفترة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن عدد الوصفات الطبية لصيدلية العيادات الخارجية بلغ 91960 ألف وصفة، كما بلغ عدد وصفات صيدلية الأورام والتحضيرات الكيماوية 32726 ألف وصفة، بينما بلغت وصفات الصيدلية الداخلية للمرضى المنومين 482059 ألف وصفة طبية منذ بداية عام 2024. خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل وأضاف أن إرساليات الأدوية للمستفيدين من داخل مكة 10287 إرسالية بينما بلغت الإرساليات خارج مدينة مكة 3625 إرسالية ضمن خدمة إيصال الأدوية إلى منازلهم، حيث يتمّ طلب خدمة إيصال الأدوية عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية ممن لديهم إعادة صرف، وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية بعد استلام الطلب عن طريق الموقع، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب. بعد ذلك يتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمده لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية لمنزل المريض دون تحميله أي تكاليف.

وأبان التجمع الصحي أن هذه الخدمة تأتي حرصًا من المدينة الطبية على سلامة أفراد المجتمع وتوفير الخدمات كافة للمرضى والمراجعين، إضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى لتحسين تجربة المستفيدين والحد من عناء الحضور والسفر للحصول على الادوية.