شكرا لقرائتكم خبر عن في حالة نادرة.. إزالة رحم "ستينية" عن طريق المهبل بمستشفى خليص العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى خليص العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إزالة الرحم عن طريق المهبل من غير فتح البطن، لمواطنة تبلغ من العمر 64 عامًا.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن المريضة حضرت إلي عيادة النساء والولادة وكانت تشتكي من صعوبة في التبول وبعد الكشف عليها وإجراء التحاليل اللازمة والأشعة التلفزيوينة وتخطيط للقلب، تبين نزول الرحم خارج المهبل مسببًا لها آلام وصعوبه في التبول، حيث تم تنويم المريضة لإجراء عملية إزالة الرحم عن طريق المهبل. حالة طبية نادرة وأضاف بأن هذة الحالة تعد من الحالات النادرة والصعبة في إزالة الرحم عن طريق المهبل من غير فتح البطن، وهذه أول عملية تم عملها بمستشفى خليص العام من قبل استشاري النساء والولادة الدكتور عبد الله حسين وبمساعدة أخصائي النساء والولادة الدكتور مبشر نياز. وتم وضع المريضة تحت الملاحظة لمدة ثلاث أيام بعد العملية واستقرارها وخروجها من المستشفى بحالة جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر بأن قسم العمليات بمستشفى خليص العام مجهز لمثل هذا الحالات النادرة.