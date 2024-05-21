عرض نماذج مقرات المحاكم الإدارية في المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعرض نماذج لمقرات المحاكم الإدارية في المستقبل، شارك ديوان المظالم، في حفل تدشين منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته السادسة، بتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، خلال عرض مشاريعه المستقبلية في مجال توفير البنية والبيئة المناسبة لمرافقه القضائية والإدارية، وما لكل منهما من خصوصية وطبيعة عمل، إضافة إلى ما تستهدفه المشاركة من استفادة مما يقدمه المنتدى من خبرات. أهداف المشاركة توفير مبان تتناسب مع البيئة القضائية.

تحسين مستوى التخطيط والتنفيذ.

بناء شراكات جديدة وفاعلة.

جودة تنفيذ المشاريع وتشغيلها.

ترشيد تكاليفها والإنفاق عليها.

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