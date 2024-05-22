شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": تحذيرات من أمطار متوسطة على جازان وخفيفة بنجران والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.