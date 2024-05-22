شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الأول من الحجاج التونسيين يتجه إلى الأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل



وكان في وداع الحجاج البالغ عددهم 227 حاجًا، وزير ‏الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس د. عبد‏العزيز بن علي الصقر. الالتزام بالتوصيات ودعا الوزير الشايبي بهذه المناسبة، الحجاج لأن يكونوا خير سفراء لتونس، والتعاون مع أعضاء البعثة التونسية للحج ومع السلطات في المملكة، والالتزام بالتوصيات التي تقدم لهم.



كما أكد السفير الصقر أن الجهات المختصة أكملت استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن من ‏جميع النواحي، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‏وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد بالتنسيق بين حكومتي البلدين من أجل إنجاح العملية التنظيمية للحجاج التونسيين، وتسهيل عملية تأدية مناسكهم بكل سهولة ‏ويسر. الدمام - شريف احمد - غادر الفوج ‌الأول من ‌الحجاج‌ التونسيين مطار تونس ‌قرطاج ‌الدولي اليوم الأربعاء، باتجاه ‌البقاع ‌المقدسة، ‏لأداء مناسك الحج هذا العام.وكان في وداع الحجاج البالغ عددهم 227 حاجًا، وزير ‏الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس د. عبد‏العزيز بن علي الصقر.ودعا الوزير الشايبي بهذه المناسبة، الحجاج لأن يكونوا خير سفراء لتونس، والتعاون مع أعضاء البعثة التونسية للحج ومع السلطات في المملكة، والالتزام بالتوصيات التي تقدم لهم.كما أكد السفير الصقر أن الجهات المختصة أكملت استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن من ‏جميع النواحي، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‏وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس ‏الوزراء ـ حفظهما الله ـ.وأشاد بالتنسيق بين حكومتي البلدين من أجل إنجاح العملية التنظيمية للحجاج التونسيين، وتسهيل عملية تأدية مناسكهم بكل سهولة ‏ويسر.