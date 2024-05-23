مكافحة المخدرات تنصب كميناً لمروج "هيروين" في الباحة.. شاهد لحظة مداهمته والقبض عليه بعد مطاردة سيارته

صحيفة الخليج 365: ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيم من الجنسية السودانية في منطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الهيروين المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

ونصبت مكافحة المخدرات كميناً للمتهم، حيث أجرى أحد رجال المكافحة مكالمة هاتفية مع المروج، واتفق معه على المخدرات.

ووصلت مكافحة المخدرات للموقع المتفق عليه، ثم طاردت سيارة المروج وقبضت عليه، وداهمت أيضاً مسكنه الذي عثر بداخله على المواد المخدرة المتمثلة في مادة الحشيش المخدر ومادة الهيروين المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضح الأمن العام أن المتهم تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.