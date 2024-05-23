شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يبحث مع رئيس فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

وتبادل التهنئة بين ولي العهد، وفخامة الرئيس الفرنسي بتوقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية السعودية، وشركة ايرباص لشراء 105 طائرات.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون القائم في عدد من المجالات، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في غزة، وضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب، وكافة أشكال التصعيد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية.