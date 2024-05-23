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المحامي الكويتي "الشحومي" يرد على مهاجمي الدبلوماسية السعودية ويكشف عن دورها في دفع الدول للاعتراف بفلسطين

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صحيفة الخليج 365: رد المحامي الكويتي سعود الشحومي، على من يهاجم ، ويزعم التقصير من جانبها في الأزمة بين حماس وإسرائيل.

وقال الشحومي في مقطع فيديو عبر حسابه في إكس:" أمر آخر مضحك من يريد أن يهاجم الدبلوماسية السعودية التي أبدعت خلال الأيام والأشهر الماضية والتي نتج عنها أمس الأربعاء، أن النرويج وأيرلندا وأسبانيا بدأت تعترف بحدود ما قبل 67م".

وأضاف الشحومي:" يا سيدي أذكروا فضائل وكرم الناس، وأذكر دور الدبلوماسية السعودية في اعتراف مثل هذه الدول، لما تمثله الدبلوماسية السعودية من ثقل سياسي خارجي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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