شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 30 مايو.. استمرار مشروع "نور السعودية" لمكافحة العمى بحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، خلال الفترة من 4 وحتى 30 مايو الحاليّ، بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، 21 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق "الجلوكوما"، مع تنفيذ 226 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وإجراء 19 عملية جراحية في محجر العين، وتنفيذ 55 عملية جراحية صغرى تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.دعم القطاع الطبيويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة.