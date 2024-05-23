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"الأرصاد": هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشر مساءً.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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