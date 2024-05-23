شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

