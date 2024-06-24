شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 350 منشآت تجارية وصحية مخالفة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر مايو الماضي أكثر من 14 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 11 بلدية فرعية.



وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 11,701 منشأة صحية و2,930 منشأة تجارية وإغلاق 350 منشآت مخالفة.



جولات رقابية



أضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 23,535 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.



وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940