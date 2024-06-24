شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاج هندي من انسداد معوي بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق جراحي بمستشفى الملك فيصل في العاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاج هندي في العقد السابع من العمر يعاني من انسداد معوي، حيث أجريت له عملية جراحية لاستئصال القولون الصاعد استغرقت 90 دقيقة وتكللت بالنجاح.

وأوضح التجمع الصحي أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ يشكو من آلام حادة وانتفاخ في البطن ولم يتحسن بالمسكنات والمضادات وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة والتي بيّنت أنه يعاني من كتلة في القولون الأعور تسببت في انسداد معوي.

وأضاف أنه جرى استدعاء الفريق الجراحي وبعد معاينة المريض تقرر إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال القولون الصاعد وتوصيل الأمعاء في جراحة ناجحة، ونُقل المريض إلى قسم الجراحة لاستكمال الخطة العلاجية وهو بصحة جيدة وفي تحسن ملحوظ وتمكن من القدرة على الأكل والشرب بشكل طبيعي وبدون أي مساعدة.